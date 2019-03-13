58-я бригада ВСУ оказалась на грани бунта

13.03.2019, Донецк, Александр Гусар

В украинской армии назревают протесты, вызванные переносом сроков ротации личного состава.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он напомнил, что пресс-служба НМ ДНР ранее уже заявляла, о том, что обстановка в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в связи с переносом сроков ротации остается критической.

«Разъяснительные беседы командира 13-го батальона подполковника Гуляева с военнослужащими с целью снижения напряжения в батальоне результатов не принесли. В этой связи командование «ООС» направило комиссию в данное подразделение с целью принятия жестких мер по усмирению бунтующих военнослужащих. В состав комиссии вошли также сотрудники военной контрразведки», – рассказал представитель оборонного ведомства ДНР.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что для обеспечения «правильного» результата голосования, военнослужащих ВСУ оставят в зоне «ООС» без ротации до окончания президентских выборов на Украине.