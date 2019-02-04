ВСУшников оставят в Донбассе без ротации до президентских выборов

04.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Для обеспечения «правильного» результата голосования, военнослужащих ВСУ оставят в зоне «ООС» без ротации до окончания президентских выборов на Украине.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он сообщил, что глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко и командующий “ООС” Сергей Наев решили не проводить ротацию до окончания выборов.

«Данное решение принято для того, чтобы предостеречь от «ошибок» личный состав, находящийся в зоне боевых действий, так как вернувшиеся в пункты постоянной дислокации обозленные украинские военнослужащие, могут вдруг проголосовать «не за того кандидата»», – рассказал Безсонов.

По его мнению, для украинского командования намного проще и надежнее организовать проведение выборов в зоне боевых действий. Имея все необходимые личные данные, без труда можно сфальсифицировать результаты выборов в пользу действующего президента Петра Порошенко.

«На настоящий момент Наевым принято решение оставить в зоне боевых действий до окончания выборов 128-ю горно-штурмовую и 28-ю механизированную бригады. Так простые солдаты в очередной раз стали жертвами политических игр», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что в ВСУ начинается ряд мероприятий, направленных на обеспечение поддержки на выборах кандидатуры действующего президента Украины Петра Порошенко.