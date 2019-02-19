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19.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Политика, Украина
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70 процентов «укрпатриотов» оказались преступными группировками

Большинство так называемых «патриотических» организаций на Украине работают по заказу и занимаются рэкетом под прикрытием националистических идей.

Об этом в эфире 4 канала заявил главарь группировки Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На рынке очень мало бескорыстных идейных активистов, очень мало. Я так скажу, в Украине есть, наверное, до пяти структур. Потому что все, на самом деле это треп. В большинстве структур возникает: «Нам люди сбрасывают на карту, у нас свой бизнес». Это никак нельзя проверить, я просто за свои слова отвечаю. Я знаю, что в большинстве случаев это вранье, очень много рэкета, игровых автоматов, какого-то могильного бизнеса, заводов черт знает кого… Большинство общественных организаций, процентов 60-70 – это рэкет, крышевание», – заявил Карась.

Ранее глава центрального штаба партии «Национальный корпус» – политического крыла нацбата «Азов» Родион Кудряшов подтвердил работу С14 на СБУ.

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