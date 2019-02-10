10.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Глава центрального штаба партии «Национальный корпус» – политического крыла нацбата «Азов» Родион Кудряшов подтвердил ранее публиковавшиеся в СМИ версии о тайной работе конкурирующей группировки националистов С14 на СБУ.

«С14 выполняют заказ от провластной структуры президента и СБУ… Юля заручилась поддержкой Авакова и МВД, отбивается и бьет, как может.:) Межведомственная предвыборная война началась, и пешки уже определились со своим цветом на доске», – прокомментировал Кудряшов вчерашний инцидент с избиением полицией боевиков С14.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Самое интересное – это то, что теперь любого победителя предвыборной гонки-2019 можно будет обвинять в том, что он/она использовали спецслужбы для борьбы с оппонентами», – добавил боевик «Нацкорпуса».