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10.02.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Сюжет дня, Украина
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«Азов» открытым текстом подтвердил работу С14 на СБУ

Глава центрального штаба партии «Национальный корпус» – политического крыла нацбата «Азов» Родион Кудряшов подтвердил ранее публиковавшиеся в СМИ версии о тайной работе конкурирующей группировки националистов С14 на СБУ.

«С14 выполняют заказ от провластной структуры президента и СБУ… Юля заручилась поддержкой Авакова и МВД, отбивается и бьет, как может.:) Межведомственная предвыборная война началась, и пешки уже определились со своим цветом на доске», – прокомментировал Кудряшов вчерашний инцидент с избиением полицией боевиков С14.

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«Самое интересное – это то, что теперь любого победителя предвыборной гонки-2019 можно будет обвинять в том, что он/она использовали спецслужбы для борьбы с оппонентами», – добавил боевик «Нацкорпуса».

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