70 тысяч ВСУшников вместо американцев никак не спасут Европу – экс-депутат Рады

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Озвученные в «мирном плане Джонсона-Трампа» 70 тысяч украинских военных, которые встанут на защиту Европы вместо американского контингента – это глупость и профанация, поскольку основной смысл присутствия армии США в ЕС – это ядерный статус.

Об этом на канале партии «СР – За Правду» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любые компромиссы, хоть я в это не верю, которые могут быть найдены в результате переговорных процессов, могут быть только за счёт крайне радикальной группы украинского общества, в том числе военнослужащих. Это пассаж для них. Если будут мирные переговоры, не переживайте, вы без работы не останетесь – мы вас заберём в Европу, и вы будете обеспечивать безопасность Европы в противостоянии с Россией. Вы имеете опыт, вы так сражались, мы вам предоставим 70 тысяч рабочих мест», – сказал Килинкаров.

Однако он добавил, что не понимает, как это может решить вопрос безопасности Европы.

«Ведь присутствие американцев заключается в том, что они всё-таки ядерная держава. И если военнослужащих на какой-то американской базе в Европе поменять на украинских – ну и что это меняет? Это же две разные категории стран. Само присутствие американцев как ядерной державы в Европе с их базами – это одна история, а присутствие 70 тысяч украинцев – это совершенно ни о чём», – объяснил экс-депутат.