Раскололся ещё один бежавший из России «мусульманин» на довольствии США

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Читатели «ПолитНавигатора» уже знают, что бежавшие на Запад предатели зарегистрировали в Польше организацию сепаратистов «Форум свободных народов ПостРоссии», главная цель которой – ввергнуть в хаос и кровавые междоусобицы, а затем расчленить Российскую Федерацию на десятки подконтрольных англосаксам бандустанов.

Но вот что интересно: беглые сепаратисты, «представители» мусульманских регионов России, очень показательно отреагировали на недавние беспорядки Махачкале. Никакого сочувствия ни каким-никаким братьям по вере в Дагестане, ни уничтожаемому Израилем мирному населению (а это стало поводом для погрома) беглые сепаратисты не выразили. Напротив, их обуяла дикая радость в связи с «неизбежным распадом России», который они усмотрели в массовом хулиганстве в кавказской республике.

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«Как только Кремль ослабнет, начнутся центробежные силы. Кавказ и Тыва уйдут сразу. За Кавказом уйдут все другие. Будут ли там резать русских? Не знаю, но не исключаю большой крови», – злорадствует осевший в Литве иноагент Руслан Габбасов, придумавший себе должность «главы Башкирского национального политического центра».

«Центр» признан в России нежелательной организацией. Как полагают эксперты, он напрямую финансируется из Вашингтона и предназначен для реализации проекта по развалу РФ. Неслучайно, что географически медиацентры организации расположены в тех самых городах Европы, где традиционно мощная резидентура ЦРУ: Вильнюс, Прага.

Скованный волей спонсоров Габбасов не тратит особых сил на осуждение бомбардировок мирного населения Палестины, поскольку «ХАМАС связан с Кремлем». Зато башкирский сепаратист негодует, что в России не устроили митинг в поддержку Украины и поливает грязью своих земляков, пошедших добровольцами на СВО.

Кстати, его поведение очень похоже на еще одного беглеца из России – бывшего замглавреда «Московского комсомольца» Айдера Муждабаева, который осел на Украине, выдавая себя за крымского татарина. При этом сейчас яростно поддерживает Израиль и ходит на гей-парады в Киеве.

Габбасов же эмигрировал из России два года назад – и почему-то в ту самую Европу, где соцслужбы забирают детей из семей мусульман из-за их негативного отношения к ЛГБТ.

В РФ он состоял в экстремистской организации «БОО Башкорт» и пантюркистской – «Кук буре», созданной по подобию турецкой террористической организации «Серые волки». Несмотря на такой сомнительный бэкграунд, Вильнюс предоставил Габбасову политубежище в кратчайшие сроки, хотя Турция ему в убежище отказала.

Литовские власти не смутило криминальное прошлое «борца за свободу» Башкирии. В 2004 году Лефортовский суд Москвы приговорил Габбасова к семи годам в колонии строгого режима за убийство. Он нанёс два удара ножом в грудь своего соседа по заводскому общежитию, у которого вымогал деньги.

После отсидки Габбасов решил сделать политическую карьеру за рубежом. В апреле этого года на него возбуждено уголовное дело за публичные призывы, оправдание и пропаганду терроризма. Поводом послужила трансляция Габбасова на YouTube, в которой беглый сепаратист объявил о создании «армии освобождения Башкортостана» в составе ВСУ.

Нужно понимать, что речь идёт об отработке западного гранта, ведь такие «подразделения» существуют лишь на бумаге, а в реальности «полководец» Габбасов не соберет под свои штыки и взвода. Хотя, как показывает практика, подобным пиар-«пiдроздiлам» даже киевские власти доверяют лишь роль очередного «мясного средства разминирования».