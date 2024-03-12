Нацист Дикий: Украина должна выбрать – мобилизация или капитуляция

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Украинский тыл должен решиться на тотальную мобилизацию или признать поражение в войне с Россией.

Об этом в эфире «Радио НВ» экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я это [слова папы римского о «белом флаге»] воспринял именно как призыв к нам капитулировать. Но это часть довольно большого давления на нас. У русских вообще уже неоднократно бывала ситуация, когда они на не кровавом пока что, не горячем западном фронте добивались намного больше, чем на реальном военном фронте. Сейчас мы видим то же самое. Вот это выступление папы римского ложится в абсолютно ту же сторону, что встреча Трампа с Орбаном и это заявление о том, что Трамп за один день остановит войну у нас путём остановки помощи нам. То есть, опять же, это про нашу капитуляцию. Русские снова запустили шарманку о приморозке конфликта. Обратите внимание на визит Ли Хуэя, который объехал кучу стран фактически с тем же предложением – примораживание конфликта по нынешней линии, что де-факто является вариантом нашей капитуляции», – заявил Дикий.

По его словам, пока в ВСУ остались солдаты, в капитуляции необходимости нет, но люди стремительно заканчиваются.

«Нас призывают к капитуляции, никакой надобности капитулировать у нас сейчас нет. Но мы действительно должны выбрать: или мы что-то решаем с мобилизацией, или действительно нам нужно принять капитуляцию. Да, у нас есть определённый запас времени, который дают нам сейчас наши вооружённые силы, которые сейчас воюют, но эти люди не бесконечные, они заканчиваются. Мы должны или усилить их и заменить, или принимать капитуляцию. И это выбор не армии, армия свой выбор сделала, она войну воюет, это выбор наш с вами, украинского тыла», – призвал нацист.