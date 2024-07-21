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В Западной Африке объявлено об объединении трёх стран – Буркина-Фасо, Мали и Нигера – в единое государство под названием «Союз государств Сахеля». Это исторический шаг, который может перевернуть политическую и экономическую карту региона.

Новое государство, объединяющее более 80 миллионов человек, станет одним из крупнейших в Африке, и, учитывая богатые минеральные ресурсы входящих в него стран, может занять значимое место на мировой экономической арене. Теперь уран, литий и золото будут служить интересам и целям развития этих народов, а не поддерживать на плаву Париж и Вашингтон.

Идея создания такой конфедерации, объединяющей три страны с общей историей борьбы за независимость от колониального владычества Франции и США, зародилась в сентябре прошлого года, когда три африканские столицы учредили Альянс государств Сахеля, о чём мы ранее писали, призванный защищать их интересы от вмешательства западных держав.

Одной из целей объединения является борьба против исламских экстремистов, созданных, финансируемых и вооружаемых западными спецслужбами, чтобы оправдать военное присутствие Франции, государств ЕС и США в регионе якобы для противодействия террористам. Всем очевидно, что исламская карта разыгрывалась на протяжении трёх десятилетий Парижем, Брюсселем и Вашингтоном, чтобы дестабилизировать регион и держать его фактически в режиме негласной оккупации, когда Сахель был опутан сетью западных военных баз, а французские и американские советники фактических контролировали военные ведомства и спецслужбы местных квазигосударств.

Теперь общими усилиями члены конфедерации способны проводить эффективные военные операции против джихадистов без участия иностранцев.

По сути прежняя разобщённость была инструментом подчинения и сохранения владычества посредством разделения единого народа на искусственно созданные республики и рубежи. И нынешнее объединение Буркина-Фасо, Мали и Нигера – на самом деле объективный процесс восстановления исторической справедливости.

До прихода европейцев в средневековье в Сахеле была своя Малийская империя, не уступавшая по своей мощи королевским дворам в Париже и Лондоне, и уже только после колонизации французы разделили население на зоны, а затем уже и на отдельные соперничающие страны.

Положение изменилось, когда в результате переворотов в последние годы, поддержанных народными массами снизу, к власти пришли патриотически настроенные военные режимы, взявшие курс на освобождение от западного колониализма и на активное сближение с Россией. Поэтому идея объединения и создания Конфедерации имела под собой основу и с самого начала горячо поддержано населением.

Депутат парламента Республики Мали Алиу Тункара даже сравнил Союз государств Сахеля с новым Советским Союзом, который будет расширяться на континенте и разрушать остатки французской колониальной системы.

«Сахельская Конфедерация будет чем-то вроде Советского Союза, когда у каждой республики есть своя государственность, но при этом — общая экономика и внешняя политика».

В результате образования Союза государств Сахеля происходит и окончательный вывод войск США, Франции и Германии с территории Нигера. Напомним, что новые власти страны поставили ультиматум перед странами Запада, потребовав вывода всего военного контингента.

«Теперь они открыто настроены враждебно по отношению к Западу, но с удовольствием сотрудничают с российскими силами, чья поддержка в области безопасности помогает им удовлетворять свои собственные интересы», – говорит аналитик Дэн М. Форд.