Генсек НАТО согласился с антироссийскими аргументами Трампа по захвату Гренландии
Дональд Трамп прав, когда говорит, что в Арктике нужно противодействовать России и Китаю.
Об этом в ходе форума в Давосе заявил генсек НАТО Марк Рютте передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Таким образом, Рютте фактически согласился с доводами президента США о необходимости захвата Гренландии, чтобы не допустить российского и китайского влияния.
Причем, как следует из слов генсека, НАТОвцев беспокоит совместное развитие русскими и китайцами Северного морского пути.
«И когда речь заходит об Арктике, я думаю, что президент Трамп прав, как и другие лидеры НАТО. Мы должны защищать Арктику, мы знаем, что эти морские пути открываются, мы знаем, что Китай и Россия проявляют все большую активность в Арктике.
С Арктикой граничит восемь стран. Семь из них являются членами НАТО, это Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Канада и США. И за пределами НАТО есть только одна страна, граничащая с Арктикой, — это Россия.
И я бы сказал, что есть еще девятая страна, Китай, которая проявляет все большую активность в Арктическом регионе. Таким образом, президент Трамп и другие лидеры правы — мы должны сделать там больше. Мы должны защитить Арктику от российского и китайского влияния», — заявил Рютте.
