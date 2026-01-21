Генсек НАТО согласился с антироссийскими аргументами Трампа по захвату Гренландии

Анатолий Лапин.  
21.01.2026 14:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 183
 
Гренландия, Дзен, Китай, НАТО, Россия, США


Дональд Трамп прав, когда говорит, что в Арктике нужно противодействовать России и Китаю.

Об этом в ходе форума в Давосе заявил генсек НАТО Марк Рютте передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп прав, когда говорит, что в Арктике нужно противодействовать России и Китаю. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Таким образом, Рютте фактически согласился с доводами президента США о необходимости захвата Гренландии, чтобы не допустить российского и китайского влияния.

Причем, как следует из слов генсека, НАТОвцев беспокоит совместное развитие русскими и китайцами Северного морского пути.

«И когда речь заходит об Арктике, я думаю, что президент Трамп прав, как и другие лидеры НАТО. Мы должны защищать Арктику, мы знаем, что эти морские пути открываются, мы знаем, что Китай и Россия проявляют все большую активность в Арктике.

С Арктикой граничит восемь стран. Семь из них являются членами НАТО, это Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Канада и США. И за пределами НАТО есть только одна страна, граничащая с Арктикой, — это Россия.

И я бы сказал, что есть еще девятая страна, Китай, которая проявляет все большую активность в Арктическом регионе. Таким образом, президент Трамп и другие лидеры правы — мы должны сделать там больше. Мы должны защитить Арктику от российского и китайского влияния», — заявил Рютте.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить