Генсек НАТО согласился с антироссийскими аргументами Трампа по захвату Гренландии

Дональд Трамп прав, когда говорит, что в Арктике нужно противодействовать России и Китаю.

Об этом в ходе форума в Давосе заявил генсек НАТО Марк Рютте передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Таким образом, Рютте фактически согласился с доводами президента США о необходимости захвата Гренландии, чтобы не допустить российского и китайского влияния.

Причем, как следует из слов генсека, НАТОвцев беспокоит совместное развитие русскими и китайцами Северного морского пути.