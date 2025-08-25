«90-е возвращаются во всём своём беспределе»: в украинских регионах стартовал предвыборный «бандитский движ»

Игорь Шкапа.  
25.08.2025 18:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 730
 
Беспредел, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Несмотря на то, что в стране продолжается война, в украинской глубинке местные власти начали подготовку к проведению выборов.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никто так сильно не готовится к выборам, как на местах. Там уже развёрнуты целые кампании, уже набирают людей, уже движ абсолютно неадекватный, учитывая, что мы живём в войне, ещё не подписано никаких соглашений, но уже местечковые элиты, как они себя называют, структуры – активно начали работать. Пули свистят, шахеды летают, ракеты летают, а на местах активно: у нас выборы», – сказала Скороход.

Она подчеркнула, что на тему подготовки выборов на местах говорят и в сессионном зале парламента.

«Все открывают штабы, все там делятся на команды. И если ты, например, идёшь, ищешь поддержку, ты должен решить, с кем ты договариваешься – с бандитами, действующей властью или правоохранителями. Я посмеялась над этим, подумала: «Боже, девяностые никуда не ушли девяностые возвращаются», – говорит депутат.

По ее словам, под это дело на местах начались попытки распила бюджетов.

«Это тоже у нас очень любят делать. И у меня на округе в Переяславе на военных выделили чуть больше миллиона гривен. А на то, чтобы обустроить речку Альта, выделили сначала восемь, а теперь уже девять миллионов выделяют», – обратила внимание Скороход.

