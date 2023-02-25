90% жителей подконтрольной Киеву территории выступают за удары по России

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Среди жителей подконтрольной Киеву территории Украины есть разногласия лишь относительно того, по каким объектам в России следует наносить удары. Сами удары поддерживают 90% опрошенных Киевским международным институтом социологии.

Однако социологи отмечают, что невозможно оценить, насколько искренни респонденты в своих ответах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Респондентам был задан один вопрос:

«Некоторые украинцы считают, что нанесение ударов по территории России может привести к эскалации войны, другие считают, что это делать необходимо. Какова Ваша точка зрения?»

Ответы 90% поддерживающих удары по России распределились следующим образом:

38% – за удары по военной инфраструктуре, 39% – по военной и энергетической инфраструктуре, 13% – по всем объектам, в том числе по мирному населению.

Не поддерживают удары по территории России 7% опрошенных, 3% не определились с ответом.

В КМИС утверждают, что во всех регионах Украины абсолютное большинство опрошенных (88-92%) поддерживает нанесения ударов по территории России.

Организация также привела результаты в разрезе того, как относятся к ударам респонденты в зависимости от их готовности к территориальным уступкам в обмен на мир. Даже среди респондентов, готовых к уступкам, 79% считают, что необходимо наносить удары по территории России, утверждают в КМИС.

При этом социологи признают, что существенное влияние на репрезентативность опроса оказывает более низкая готовность участвовать в опросах граждан с «пророссийскими» настроениями, либо неискренность тех, кто все-таки принял участие в опросе.

«Учитывая очевидные факты и господствующие мысли в медиа по поводу российского вторжения, часть граждан «публично» не захотят говорить то, что на самом деле думают», – отмечают в КМИС.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, встреча Байдена с Зеленским предвещает удары по России.