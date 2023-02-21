Встреча Байдена с Зеленским предвещает удары по России – мнение

Визит президента США Джо Байдена в Киев – это четкий сигнал на продолжение войны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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«Эта поездка связана с одним – военные действия должны продолжаться и дальше. Это магистральная линия администрации США, она с нее не свернет. Это сигнал, который хотят послать Киеву, для того чтобы он продолжал дальше участвовать в военных действиях и не вступать ни в какие мирные переговоры. Второе – сигнал союзникам на фоне всех разоблачений по «Северным потокам». Я бы даже сказал, что это элемент терроризма: союзники должны тоже сделать максимум возможного, для того чтобы снабжать Украину всеми видами вооружений, поддерживать Киев. И даже в том случае, если по внешнеполитическим соображениям администрация внутри США столкнется с какими-то трудностями при предоставлении военной помощи, то взять это на себя. Байден здесь будет достаточно жесток и четок. Эта линия идет уже год, и она будет продолжаться до тех пор, пока эта администрация у власти: кто будет нелоялен – поступим, как с «Северным потоком». Это уже на уровне шантажа и терроризма в отношении этих стран. Тут все не случайно. Может, здесь американская администрация постарается использовать публикацию Херша для того, чтобы еще больше показать Европе этот момент: «Мы сумеем добраться до жизненно важных интересов», если вы не будете выдерживать эту линию», – сказал Васильев «Известиям».

Он обратил внимание, что любой визит высокопоставленных американских представителей на Украину еще в период с 2014 по 2022 год всегда сопровождался усилением военных действий в Донбассе.

«Во-первых, могут быть наступления ВСУ на каких-то фронтах (возможно, на Запорожье). Возможно, будут попытки ударов по Крыму, какие-то диверсионные акты. Ну и не надо исключать ударов и по другим территориям Российской Федерации (например, дроны или ракеты), в том числе и организация террористических актов. Не надо забывать, что буквально неделю назад американское посольство срочно приказало всем американским гражданам покинуть Российскую Федерацию. Понятно, что это не распространяется на глубинку, очевидно, что речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и так далее. Учитывая утверждения Зеленского, что он обсудил с Байденом вопрос о дальнобойных вооружениях, исключать такое развитие событий действительно не стоит», – предупреждает эксперт.

Он считает, что сегодня самое главное для США – еще больше натравить русофобские элементы в Восточной Европе на Россию, еще больше поднять градус ненависти.

«Больше за этим ничего не стоит, потому что в Америке и Европе растут сомнения, в правильном ли направлении действует Вашингтон. Есть такое понятие: «держаться взятой линии». Смысл визита Байдена, спустя год после начала спецоперации, – держаться этой линии. Идея именно такая – несмотря ни на что, конфликт должен продолжаться, если до последнего украинца, то пускай будет до последнего украинца», – резюмировал Васильев.