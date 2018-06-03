03.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Опрос, Спецслужбы, Украина

92% зрителей украинского канала осудили инсценировку убийства Бабченко


В эфире украинского телеканала «NewsOne» во время передачи «Субъективные итоги» телезрителям задали вопрос о недавней спецоперации СБУ с инсценировкой убийства пропагандиста Аркадия Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Имела ли право СБУ использовать авторитет государства для того, чтобы распространять ложные новости? Первая версия ответа: «Да, имела, так как речь шла о жизнях журналистов», вторая версия: «Нет, не имела, так как это подрывает достоверность всего, что заявляла, заявляет и будет заявлять Украина», – озвучила ведущая Анна Герман условия голосования.

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Она отметила, что инсценировка СБУ перевернула украинское общественное мнение, приученное пропагандой ранее во всём винить Россию.

«На Украине произошло якобы убийство журналиста, все в один голос обвинили в этом «руку Москвы», и враз эта информация оказалась фейковой, ложной, придуманной СБУ. Какой результат: был разрушен сложившийся стереотип мышления касательно России, что она во всём виновата, даже без расследования. Служба безопасности разрушила общественное мнение о России как о стране, которая во всём виновата», – заявила ведущая.

«На данный момент в студию позвонило 12412 телезрителей, 92 процента считают, что СБУ не имела право использовать такие средства и авторитет страны для распространения ложной информации, так как это подрывает достоверность того, что заявляла, заявляет и будет заявлять Украина», – спустя час программы подытожила результаты голосования Анна Герман.

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