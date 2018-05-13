13.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Почти 100% зрителей украинского канала заявили, что безвиз не принёс им ничего хорошего

В эфире украинского телеканала «NewsOne» во время передачи «Субъективные итоги» с Анной Герман украинцам задали вопрос «Улучшил ли безвиз качество жизни в Украине?», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Респондентам было дано два варианта ответа: да, есть свобода перемещения, люди, которые уезжают на заработки, приносят деньги на Украину; нет, потому что украинцы инвестируют силы и опыт в укрепление экономик других государств. В опросе приняло участие почти 17 000 украинцев.

Опрос показал, что лишь 3 процента опрошенных считают, что безвизовый режим с Евросоюзом принёс в Украину улучшения.

Комментируя результаты опроса, экс-депутат Верховной Рады отметила, что почти 100 тысяч украинцев каждый месяц выезжают на заработки заграницу. К сожалению, многие из них заканчивают трагически. В эфире телеканала продемонстрировали ряд сюжетов, где были рассказаны трагические судьбы украинцев за рубежом.

«Люди, которые едут работать заграницу, они не имеют никакой социальной защиты. Они никому не нужны, когда им становится плохо, когда они заболевают, когда их убивают. Почти каждый день мы получаем такие известия», – сообщила Герман.

«Нет счастья на чужой земле, но люди едут от безвыходности, потому что у них нет работы на родной земле», – подытожила экс-нардеп.