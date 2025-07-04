95 квартал без света: КАБы уже долетают до родного города Зеленского

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Сегодня Россия нанесла удар по Кривому Рогу.

В местных СМИ утверждают, что российская авиабомба впервые долетела до родного города украинского диктатора Владимира Зеленского.

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«Кривой Рог. Шахедная атака. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. В настоящее время трое раненых, не тяжелые. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар», – написал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Он добавил, что в городе прекратил работу скоростной трамвай.

А вот связанный с украинскими спецслужбами мониторинговый паблик «Николаевский Ванек» пишет, что имел место удар КАБами.

Отмечается, что для пуска российский самолет подлетел очень близко к линии фронта, что стало следствием дефицита систем ПВО в ВСУ.

«Похоже, впервые в Кривой Рог долетел КАБ. Горожане прячутся в скоростном [трамвае], он временно не работает. Ждем отбоя и официальной информации», – сообщает и криворожский новостной паблик «Свои».

На опубликованном видео можно увидеть огромный клуб поднимающегося черного дыма.

В городе пропал свет, пришлось задействовать альтернативные источники.

«Давно забытый звук [генератора]. Есть перебои со светом ориентировочно с 95 квартала до Владимира Великого», – отмечает криворожский ресурс.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, модернизированный российский КАБ долетел до пригорода Днепропетровска.