Переполох на Украине: Днепропетровск уже в зоне поражения российских бомб

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Главной новостью в украинских СМИ стало удар по пригороду Днепропетровска российской управляемой авиабомбой.

Отмечается, что такое расстояние российский КАБ пролетел впервые, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Изначально эта новость появилась в пабликах, после чего на нее отреагировали в Воздушных силах ВСУ.

«Информируем относительно сообщений об «атаке КАБа по Днепру». Около 11.30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная с самолета тактической авиации противника», – говорится в сообении.

Утверждается, что цель пролетела более 100 киломтеров и была сбита ПВО «за пределами города Днепр».

Отмечается, что тип цели будет установлен после изучения обломков на месте падения.

А вот начальник Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак был более конкретен.

«Спасибо защитникам неба за сбивание новейшей бомбы-ракеты «Гром-1», – написал гауляйтер.

На самом деле название бомбы – «Гром-Е1». Информации о ней в открытых источниках не много. Были сообщения, что она проходила испытания в ходе боев за освобождение Донбасса. Западные аналитики писали, что это КАБ, который имеет дальность до 120 километров и оборудован ракетным двигателем.

Если информация подтвердится, то для Украины это станет очередной нерадостной новостью, свидетельствующей о возросших возможностях российского ВПК.

Таким образом в зоне поражения авиабомб окажется один из крупнейших на подконтрольной киевскому режиму территории промышленных центров. Причем в перспективе расстояние от линии фронта до Днепропетровска будет сокращаться, учитывая поступательное продвижение ВС РФ на этом направлении, а значит уменьшится и подлетное время боеприпаса.