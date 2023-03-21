«А бойцам денег нет» – Рада увеличила финансирование войны на полтриллиона гривен

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Верховная рада Украины решила увеличить финансирование оборонного сектора на более чем полтриллиона гривен, однако при этом оставила военнослужащих без выплат.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О законопроекте рассказал депутат Сергей Марченко. По его словам, расходы украинского бюджета увеличены на 537 миллиардов гривен.

«Предусмотрено увеличение расходов государственного бюджета на 537 миллиардов гривен, в том числе на сектор безопасности и обороны 518 миллиардов гривен, из которых 477 миллиардов гривен – оплата труда с начислениями, спецтехника и оборудование – 30 миллиардов гривен, другие расходы – 11 миллиардов гривен. В частности, Минобороны – 372 миллиарда гривен, МВД – 98 миллиардов гривен, Администрация Госспецсвязи – 31,6 миллиарда гривен, Служба безопасности – 9 миллиардов гривен, ГУР Минобороны – 4,6 миллиарда гривен, Управление государственной охраны – 900 миллионов гривен, Служба внешней разведки-800 миллионов гривен. На восстановление резервного фонда предполагается 19 миллиардов гривен», – сказал он.

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков похвалил законопроект, однако отметил, что, несмотря на колоссальные суммы, украинским военнослужащим не восстановят денежные выплаты, которые были отменены ранее.

«Я уверен, в этом зале нет депутатов, к которым не обращались наши военнослужащие и в тылу, и на фронте, у которых забрали 30 тысяч. Сейчас можно много дискутировать, это правильное решение или неправильное, потому что денег мало, на всех не хватает. Но, когда мы говорим о зарплатах в «Укрнафте» по 3,2 миллиона, там хватает, а военным не хватает. Это даже не о деньгах, это о мотивации», – отметил Разумков.

В свою очередь, парламентарий от «Европейской солидарности» Нина Южанина заявила, что из-за махинаций с деньгами все депутаты уже стали врагами для ВСУ.

«И вот в зале, все кто здесь находится, вы слышали о том, что будет меняться система выплаты дополнительного вознаграждения и будут вноситься изменения в постановление 168? Нет, не слышали. Изменения произошли в январе. Но все депутаты стали врагами всех военных, потому что все стрелы полетели в сторону именно народных депутатов, что это якобы мы отменили выплаты вознаграждений», – добавила депутат.

После чего в ходе голосования документ поддержали 322 парламентария из 226 необходимых. Законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.