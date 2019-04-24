«А дальше как в Абхазии» – Жириновский анонсировал тотальную тишину в Донбассе

24.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Выдача российских паспортов республикам Донбасса необходима для того, чтобы не только узаконить статус русских людей в ДНР и ЛНР, но и закончить боевые действия, как это было с Абхазией и Южной Осетией.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А дальше, как в Абхазии и Южной Осетии – полная тишина. Ни одной пули, ни выстрела, ни одной мины. Уже 11 лет тотальная тишина. Ни один грузинский солдат даже не смотрит через границу. Спокойно независимая Абхазия и независимая Осетия живут, потому что там у них, у большинства, паспорта как граждан России», – подчеркнул он.

«И если ваш президент уходящий, говорит, что «что-то там раздают, что-то нарушают», – а какие паспорта румыны раздают Молдавии и русским, украинцам, молдаванам. Какие паспорта эстонцы раздают жителям псковской области? Какие паспорта на Кипре раздали киприотам? Косово создали. Вот вам молчать надо. Весь мир молчит, любая страна имеет право раздавать свои паспорта по всему миру. Израиль всем евреям раздаёт свои паспорта. Германия всем немцам. Поляки раздают паспорта. Вы о чём говорите вообще? Вы что, из леса вышли? Весь мир имеет право. А это русские! Русские хотят жить в России, русские хотят иметь русский паспорт, а вы говорите, что это агрессия», – резюмировал политик.