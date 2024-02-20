А это уже мега-зрада: Фермеры Польши просят Путина навести порядок

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Призыв к Путину навести порядок развернули фермеры Польши, протестующие против наплыва дешевой продукции конкурентов с Украины.

«Путин, наведи порядок на Украине и в Брюсселе и с нашими правителями», – цитирует надпись на плакате канал «Вопреки цензуре».

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Как сообщал «ПолитНавигатор», на украинском ТВ уже второй день подряд настоящая истерика из-за протестов польских фермеров. Спектр комментариев – от «поляки оказались совсем не такими, как мы воображали» до «всё уже было описано в Тарасе Бульбе».