А это уже мега-зрада: Фермеры Польши просят Путина навести порядок

Михаил Рябов.  
20.02.2024 20:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, Польша, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина


Призыв к Путину навести порядок развернули фермеры Польши, протестующие против наплыва дешевой продукции конкурентов с Украины.

«Путин, наведи порядок на Украине и в Брюсселе и с нашими правителями», – цитирует надпись на плакате канал «Вопреки цензуре».

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Призыв к Путину навести порядок развернули фермеры Польши, протестующие против наплыва дешевой продукции конкурентов...

Как сообщал «ПолитНавигатор», на украинском ТВ уже второй день подряд настоящая истерика из-за протестов польских фермеров. Спектр комментариев – от «поляки оказались совсем не такими, как мы воображали» до «всё уже было описано в Тарасе Бульбе».


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