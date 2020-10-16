«А Кремль не хотите продать?» – в Севастополе против приватизации «Массандры»

16.10.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Винодельческое предприятие «Массандра» для Крыма имеет такое же значение, как Кремль для России – продать его, значит продать историю.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил экс-депутат Верховной рады Украины, севастопольский политик Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Колесниченко, с таким же успехом можно продать Кремль, чтобы сделать его коммерческим предприятием.

«Что такое «Массандра» для виноделия мира и России? Это равносильно тому, что Кремль для Российской Федерации. Почему бы нам Кремль не приватизировать, чтобы он приносил прибыль. Есть некоторые вещи в истории нашего государства, кстати мы и в Конституции уже проголосовали о том, что мы храним историю. Это та вещь, которая, в первую очередь является альма-матерью российского виноделия. У нас не было вина собственного в России», – заявил Колесниченко.

По его мнению, конечной целью продажи «Массандры» может быть распродажа ценных южнобережных земель, которые сейчас занимают виноградники предприятия. Подобное уже наблюдалось в прежние годы в землями бывших совхозов «Гурзуф» и «Ливадия».

«Цель одна. Крым очень маленький, земли около моря очень мало. Основные земли, они в очень выгодных местах находятся. Поэтому я не вижу экономической необходимости приватизации «Массандры», кроме как вопрос получения доступа к этой земле. Рассказы о том, что земля не попадет под застройку мне, честно говоря – я ничему не удивляюсь. Сегодня рассматриваются законы, устраняются препятствия.

Даже в условиях украинского государства, где сельхозугодья под страхом уголовной ответственности были запрещены к застройке – посмотрите Ялту, Южный берег Крыма. Земли совхоза «Гурзуф» и земли совхоза «Ливадия», они фактически наполовину застроены», – добавил Колесниченко.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что крымское винодельческое предприятие «Массандра» может быть приватизировано. Перед продажей на аукционе будет проведена оценка и назначена стартовая цена.