Власти Крыма сдают в частные руки легендарную «Массандру», вбухав в неё кучу государственных денег

13.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Крымское винодельческое предприятие «Массандра» может быть приватизировано. Перед продажей на аукционе будет проведена оценка и назначена стартовая цена.

Об этом говорится в проекте постановления Государственного совета республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно документу, уставной капитал «Массандры» составляет 3,6 миллиарда рублей, поэтому дешевле купить 100% его акций невозможно. При этом, в конечном итоге от приватизации предприятия республиканский бюджет хотел бы получить почти в два раза большую сумму.

«Предлагается установить размер ожидаемых поступлений в бюджет Республики Крым доходов от приватизации имущества Республики Крым в сумме не менее 6 миллиардов рублей», – говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению крымского политолога, замглавы Общественной палаты РК Александра Форманчука, приватизация «Массандры» должна облегчить «ношу» республиканскому бюджету и дать толчок развитию предприятия.

«Сегодня виноделие – это такая отрасль, емкая с точки зрения затрат, что за счет государства, тем более если говорить о Республике Крым, то естественно, это неподъемная тема для нашего бюджета, республиканского. Поэтому, я думаю, что если будет добросовестный инвестор, если он приобретет за достойные деньги, чтобы не было заниженной цены, и будет потом вкладываться в эту тему, то естественно, это будет оправдано. Но при этом, надо иметь в виду, что это может сказаться на ценах на продукцию «Массандры», она может в какой-то степени вырасти», – заявил Форманчук.

При этом, местный общественник Александр Талипов считает цену на «Массандры» заниженной.

«Массандра» насчитывает 9 заводов, 11 тысяч гектар земли у моря, где только около 4 тысяч занято виноградниками. Массандра имеет бесценную винотеку, содержащую десятки тысяч элитных вин. Старейшее вино 1775 года, также хранится на предприятии, аналогов в мире нет, в коллекции три таких бутылки, минимальная цена каждой оценивается экспертами в 500 000 долларов, на аукционе цена может вырасти. Только коллекцию вин можно оценить в сотни миллионов долларов.

Несмотря на обещания властей Крыма, «Массандра» продается, продается история. Мы уже видели обещания не продавать завод «Новый свет» – продали, теперь уходит «Массандра». Нам со всех углов рапортовали о прибыльности предприятия, о его успехах, закупали за государственные средства оборудование, технику, чтоб продать частникам. Нет слов», – написал в своем блоге Талипов.

Напомним, в прошлом году «Массандру» перевели из собственности Управделами президента РФ в собственность Республики Крым, а в начале этого месяца оно стало производственно-аграрным объединением. Крымские наблюдатели сообщали, что выгодополучателем от продажи «Массандры» может стать глава «Сбербанка» Герман Греф или бывший министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

«Массандра» – одно из крупнейших винодельческих предприятий, заложенное князем Львом Голицыным в 1894-м году. В его структуру входят 12 заводов, выпускающих ежегодно порядка 10 млн. бутылок вина. В 2017-м году площадь виноградников составляла более 18 тысяч гектаров.

Предприятие обладает крупнейшей в мире коллекцией вин, насчитывающей порядка миллиона бутылок, что внесено в Книгу рекордов Гиннеса. Старейшее вино в коллекции – испанское Херес-де-ла-Фронтера 1775 года выпуска.