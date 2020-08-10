А куда деваться: в Киеве объяснили, почему Зеленский «отменил» выборы в ЛДНР

10.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Было совершенно понятно сразу, что никакие местные выборы в ЛДНР по украинскому законодательству проводиться не будут без выполнения Украиной условий Минских соглашений, как и абсолютно очевидно, что Киев их выполнять и не собирался.

Об этом на пресс-конференции заявил украинский политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатоа».

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«На неподконтрольных территориях Донбасса проводить выборы никто и не собирался – это же было все понятно. Когда чуть меньше года назад нам говорили о том, что можно будет со следующими местными выборами провести выборы на Донбассе – это был неоправданный оптимизм, популизм, и люди знающие – над этим просто смеялись. Потому что без фактического выполнения Минских соглашений, буквально до буковки, до каждого пункта, так, как прописано в Комплексе мер, не будет там никаких выборов, и никто на это не пойдет.

Когда я говорю «никто не пойдет», я имею в виду российскую сторону, имея в виду сепаратистов, подконтрольных ей. Поэтому здесь даже говорить собственно не о чем», – рассказал политолог.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее ЦИК Украины отменила проведение местных выборов 25 октября 2020 года на некоторых подконтрольных Киеву территориях Донбасса.