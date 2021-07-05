05.07.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, СБУ, Спорт, Украина
Просмотров:

«А меня за что? Я же всегда за Украину!» – Губерниев не понимает, почему стал угрозой нацбезобасности

Новости УкраиныРоссийский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не понимает, почему Украина включила его в...

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не понимает, почему Украина включила его в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности страны.

Соответствующий комментарий, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Губерниев дал порталу «Чемпионат».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Полное недоумение. Дуракам закон не писан. Все знают, как я поддерживаю Украину на спортивных соревнованиях. Ни один комментатор этого не делает, как я это делаю. Хочу просто посочувствовать людям, которые это сделали. Ко мне прекрасно относятся на Украине, я прекрасно общаюсь со спортсменами. Правда всегда лучше кривды. Нас не разделить», – сказал Губерниев.

«Почему молчит министерство спорта Украины? Может, они тоже меня внесут. Ну нет, конечно. Я уверен, что это решение так или иначе отменят. Видимо, я слишком кричал «Россия». Особенно когда украинская команда выиграла эстафету в Сочи. Пусть они пересмотрят мои репортажи и как я поддерживаю всех украинских спортсменов. А если они обиделись на моё замечание, что русский язык объединяет сборную Украины по футболу… То тут нечего пенять на зеркало, коли рожа крива. Я уже начал получать письма поддержки от украинцев. Это приятно», — говорит комментатор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Губерниев угодил в обновленный список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

Примечательно, что в этот список ранее попал певец Филипп Киркоров, но через три дня его оттуда исключили.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть