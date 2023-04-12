«А на..ера мы воюем?» – Арестович вживается в роль фальшивого противника нацистов

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Даже страны западного блока, взрастившие киевский режим, начинают беспокоиться растущим на Украине уровнем неонацизма.

Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно из главных опасений, которое высказывают серьёзные иностранцы в беседах с нами. Серьёзные дяди, уровня конгрессменов, говорят: «Ребята, два опасения: что вы валитесь в шовинизм, ну и коррупция». Вот, два опасения по поводу Украины. Но шовинизм их беспокоит всё больше и больше. И, главное, как на лопате преподносит аргументы тем, кто наши противники, или хочет поиграть с Путиным», – сказал Арестович.

Он отметил, что на Украине уже нельзя свободно высказывать своё мнение или хоть в чём-то демонстрировать поведение, которое может не понравится неонацистам.

«Эта культура отмены, культура агрессивного идиотизма, она задолбала всех приличных людей на Украине. Мы, имея политическую идею свободы, построили ситуацию, когда ты не можешь сказать, что хочешь. И когда ты вынужден думать, на каком языке говоришь. Это идея – застращать собственных граждан ради своих психологических перверсий. То есть, у нас сумасшедшие хотят править обществом. И большинство людей затюканы, потому что они используют стратегию символического присоединения к героизму на фронте, патриотизму, историческим ранам. И большинство людей просто стараются с этим не связываться. И в ответ на культуру отмены у нас возникает культура молчания. На Украине уже нельзя спокойно высказывать своё мнение», – добавил бывший чиновник.

Арестович пояснил, что даже всушники разочаровались в таком государстве и уже не понимают, за что они воюют.

«А нахера мы воюем?» – написал вчера мой товарищ с фронта. Он вышел во вторую линию, и решил почитать, что у нас тут написано. И задаётся вопросом – а за что мы воюем? Более украиноязычного парня представить себе сложно. И он не понимает, за что мы воюем», – резюмировал он.

Напомним, ранее в Киеве высказывалось мнение, что после увольнения из Офиса президента Алексей Арестович перекрасится в «защитника» русских и православных на Украине для того, чтобы выступить в качестве лидера юго-востока страны – на замену запрещенной ОПЗЖ, с целью «подмять» оставшийся «ничейным» электорат.