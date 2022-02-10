«А нам как быть?» – офицер ВМФ России объяснил перекрытие акватории

10.02.2022  09:46 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мариуполь, Одесса, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Анонсированное перекрытие акватории Черного и Азовских морей, переполошившее Украину, является обычной мировой практикой, рассказал «ПолитНавигатору» офицер ВМФ РФ.

«Закрытие морских районов учений и, тем более, ракетных стрельб является обычной практикой во всех странах, имеющих военный флот. Это международная практика, которая применяется исключительно для соблюдения мер безопасности гражданских судов.

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Анонсированное перекрытие акватории Черного и Азовских морей, переполошившее Украину, является обычной мировой практикой, рассказал...


Черноморский флот не является исключением и периодически во время стрельб дает оповещение мореплавателям о  закрытии опасных участков акватории моря.

При этом районы закрываются для всех мореплавателей, в том числе и выходящих в море под российским флагом, но возмущается традиционно только Украина – и устами национал-патриотов, которые за безопасность своих моряков не несут никакой ответственности.

«Коридоры для прохода торговых судов» через зону применения ракетного оружия – это глупость, т.к. ракете без разницы, по рекомендованному курсу идет цель или  нет, по коридору или без него. Ракете чужды  страдания, она захватывает цель и поражает ее.

Для того, чтобы не было таких ситуаций и закрывают районы моря на период проведения мероприятий боевой подготовки», – объяснил офицер.

Что касается протестов украинских патриотов по поводу того, что в результате учений Одесса и Мариуполь на протяжении почти недели окажутся отрезанными от торговых маршрутов, военный уточнил:

«Такова география Черного моря. Про Азовское вообще речи нет, так как оно в несколько раз меньше, и там чего не перекрой, все равно половина моря получается.

Пострадают порты – возможно да, но а нам, как быть? Как защищать интересы страны в Черном море? Только совершенствованием уровня боевой готовности, а для этого надо уметь эффективно применять современные вооружения сил флота», – резюмировал офицер.

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