«А нам как быть?» – офицер ВМФ России объяснил перекрытие акватории

Анонсированное перекрытие акватории Черного и Азовских морей, переполошившее Украину, является обычной мировой практикой, рассказал «ПолитНавигатору» офицер ВМФ РФ.

«Закрытие морских районов учений и, тем более, ракетных стрельб является обычной практикой во всех странах, имеющих военный флот. Это международная практика, которая применяется исключительно для соблюдения мер безопасности гражданских судов.

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Черноморский флот не является исключением и периодически во время стрельб дает оповещение мореплавателям о закрытии опасных участков акватории моря.

При этом районы закрываются для всех мореплавателей, в том числе и выходящих в море под российским флагом, но возмущается традиционно только Украина – и устами национал-патриотов, которые за безопасность своих моряков не несут никакой ответственности.

«Коридоры для прохода торговых судов» через зону применения ракетного оружия – это глупость, т.к. ракете без разницы, по рекомендованному курсу идет цель или нет, по коридору или без него. Ракете чужды страдания, она захватывает цель и поражает ее.

Для того, чтобы не было таких ситуаций и закрывают районы моря на период проведения мероприятий боевой подготовки», – объяснил офицер.