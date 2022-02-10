На Украине обвиняют Россию в начале водной блокады Одессы и Мариуполя

10.02.2022  08:19 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Россия закрывает для учений ряд районов Черного и Азовского морей. Таким образом, заблокированной с 13-го по 19-е февраля оказывается фактически вся морская граница Украины, чего не было в последние восемь лет.

Об этом в своем блоге пишет бывший крымский экономист, отслеживающий на западные гранты морскую активность из Киева, Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия закрывает для учений ряд районов Черного и Азовского морей. Таким образом, заблокированной с...

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По мнению Клименко, учения, которые объявило Минобороны России, похожи на морскую блокаду Украины.

«Не хотим никакой паники, но это очень похоже на подготовку к чему-то вроде «морской блокады» украинских портов. О которой мы два года предупреждаем… Надо остановить. На самом высоком международном уровне. А паники не нужно потому, что при слове блокада первыми будут менять свои планы судовладельцы. Надо объединить все усилия.

Вот так выглядят заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. (Такого за последние 8 лет не было). Черное море в северо-западной части перекрывается к границе территориального моря Украины (12 миль, морская граница), в Азовском – от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края», – сокрушается Клименко.

Одновременно он приводит еще один повод для беспокойство – несколько часов назад через проливы в Черное море зашел еще один отряд больших десантных кораблей – на этот раз Северного флота, которые, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», присоединятся к учениям.

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