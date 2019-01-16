А нас за що?! – как начали «вилять» в суде украинские «герои»

16.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Задержанные за попытку прорыва государственной границы возле Керченского пролива экипажи катеров ВМС Украины пытаются избежать ответственности за свои действия, по совету адвокатов объявляя себя в суде «военнопленными», что не соответствует действительности.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украинские моряки пытаются ссылаться на конвенцию, где речь идёт о военнопленных. Их этому научили мудрые адвокаты. На самом деле, любой гражданин иностранного государства, который совершает правонарушение или преступление на территории другого государства, подвергается преследованию по закону этого государства», – напомнил политик.

По мнению Морозова, украинских моряков должны судить так же, как и рядовых иностранных хулиганов, совершивших правонарушение на территории РФ.

«Если какой-нибудь гражданин Украины разобьёт в центре Москвы витрину в магазине – его арестуют и будут преследовать за хулиганство. Так вот, эти люди нарушили российское законодательство, и никакими военнопленными они не считаются. Это обычные иностранные граждане Украины, которые нарушили российское законодательство», – отметил сенатор.

Напомним, ранее руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов заявлял, что сделанные под видеозапись признания в нарушении границы РФ сдавшимися экипажами катеров ВМСУ не являются доказательством вины украинских моряков.