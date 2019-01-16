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А нас за що?! – как начали «вилять» в суде украинские «герои»
Задержанные за попытку прорыва государственной границы возле Керченского пролива экипажи катеров ВМС Украины пытаются избежать ответственности за свои действия, по совету адвокатов объявляя себя в суде «военнопленными», что не соответствует действительности.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинские моряки пытаются ссылаться на конвенцию, где речь идёт о военнопленных. Их этому научили мудрые адвокаты. На самом деле, любой гражданин иностранного государства, который совершает правонарушение или преступление на территории другого государства, подвергается преследованию по закону этого государства», – напомнил политик.
По мнению Морозова, украинских моряков должны судить так же, как и рядовых иностранных хулиганов, совершивших правонарушение на территории РФ.
«Если какой-нибудь гражданин Украины разобьёт в центре Москвы витрину в магазине – его арестуют и будут преследовать за хулиганство. Так вот, эти люди нарушили российское законодательство, и никакими военнопленными они не считаются. Это обычные иностранные граждане Украины, которые нарушили российское законодательство», – отметил сенатор.
Напомним, ранее руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов заявлял, что сделанные под видеозапись признания в нарушении границы РФ сдавшимися экипажами катеров ВМСУ не являются доказательством вины украинских моряков.
Метки: ВМС Украины
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