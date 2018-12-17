«Сказанному под запись – не верить!» – Адвокаты начали «отмазывать» сдавшихся ВМСУ-шников

17.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Сделанные под видеозапись признания в нарушении границы РФ сдавшимися экипажами катеров ВМС Украины не являются доказательством вины украинских моряков.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил руководитель группы адвокатов ВМСУ-шников Николай Полозов, ранее защищавший меджлисовцев в Крыму, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наверное, многие видели, что после захвата украинских моряков в отношении некоторых из них сотрудники ФСБ сняли видео, где совершенно очевидно, что моряки читают текст, который им предлагается. На тот момент у них не было адвокатской помощи, и всё, что было ими сказано в тот момент, не должно приниматься в суде как доказательство, если суд состоится.

Наша позиция заключается в том, что мы знаем, что их пытались дезинформировать после того, как их захватили. К ним приходили разные люди – в форме, без неё, давали подписывать какие-то бумаги, записывали обращения от них и так далее. Всё это не имеет никакой юридической силы.

Когда к военнопленному моряку заходит адвокат из нашей команды, вот с этого момента его показания и заявления имеют силу и будут оцениваться не только российским следствием, но и Украиной, и международным сообществом.

Они могли сказать всё, что угодно. В некоторых армиях мира даже существует такая методика, когда человек попадает в плен, и ему говорят заранее: «Говори всё, что хочешь, лишь бы над тобой не издевались». Потому всё, что ими было сказано до того, как к ним пришёл наш адвокат и начал работать, не имеет никакого смысла», – заявил Полозов.

По его словам, Киев будет настаивать, что экипажи катеров ВМС Украины – не нарушители границы, а «военнопленные».

«Совершенно очевидно, что российские власти будут предпринимать все силы, чтобы убедить Запад в том, что это – не военнопленные, а обычные уголовные преступники, которых надо наказывать», – сказал Полозов.

По состоянию на сегодняшний день всех моряков посетили консулы Украины.

«Консулы в соответствии со своим положением перечислили на счёт каждого моряка сумму в рублях, эквивалентную примерно 70 долларов. Этого на первое время им должно хватить. Почему консулы раньше адвокатов смогли увидеть моряков? Потому что они по другому порядку заходят. Эта процедура согласуется МИДом России и не имеет общего с порядком для захода адвокатов. С одной разницей, что общение с консулами не конфиденциальное, потому какую-то информацию, которая «не для ушей ФСБ», они не могли передать», – рассказал Полозов.