«А оружие где?!» – западная «помощь» Украине уходит на ЛГБТ-образование

Вадим Москваленко.  
20.08.2023 10:01
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЛГБТ, НАТО


Значительная доля западной «помощи» направляется не на укрепление ВСУ, а на ЛГБТ-уроки для украинских детей.

Об этом в эфире своего блога заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Значительная доля западной «помощи» направляется не на укрепление ВСУ, а на ЛГБТ-уроки для украинских...

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«Я говорю как военный человек. Мне безразлично, сколько денег дают, или не дают – оружие где, чем воевать, в наступление переходить?! Даёте вы деньги или нет – это всё для меня отвлекающие манёвры, чтобы я начал думать, куда они тратятся.

В этих пакетах западной помощи не только деньги для оружия. Там деньги выделены на отдельные вещи – отстраивать инфраструктуру, музеи, гендерное образование, ещё что-то», – возмутился Табах.

Он подчеркнул, что после такого украинский народ не верит ни своему руководству, ни американскому.

«Обманывают, что это деньги идут для армии, но большая часть идёт не для этого. А население не слушает, видит, что строятся дороги, а солдаты говорят, что у них нет оружия», – добавил американский военный.

Напомним, накануне во Львове потомственный бандеровец был вынужден публично унижаться и извиняться за избиения содомита-всушника.

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