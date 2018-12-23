«А потом внучек меня…» – в соцсетях Филарет стал героем неприличного анекдота

23.12.2018, Киев, Владимир Гладков

В советское время КГБ требовал от священников докладывать информацию, полученную на исповедях, однако ставший впоследствии главой украинских раскольников Михаил «Филарет» Денисенко якобы отказался делиться этой информацией.

Об этом глава раскольничьего «киевского патриархата», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в эфире «Радио Свобода».

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«Не было (при СССР – прим. ред.) ни одного епископа, который не имел бы контактов с КГБ. Если он не имел, то он не был епископом. Потому, если кто-то из тех архиереев говорит, что он не имел контактов, то это означает, что он говорит неправду. Я это точно знаю», – заявил Денисенко.

Он также утверждает, что его вербовали под угрозой расстрела.

«От меня требовали, чтоб я докладывал о том, что люди будут говорить на исповеди. Я сказал: «Нет. Священник должен соблюдать тайну исповеди». И тогда он вынимает пистолет, кладёт на стол и говорит: «Мы можем вас расстрелять». Я на это ответил: «Можете меня расстрелять, но для меня не имеет значения, умру я сейчас потому, что вы меня расстреляете, или доживу до глубокой старости. Но выполнять ваши требования не буду». И они не преследовали меня, потому что я твёрдо ответил: «Не буду!». Но согласовывать с ними эти назначения я вынужден, потому что без их согласия не дают регистрации», – оправдывался Денисенко.

Это рассказ вызвал язвительные комментарии в социальных сетях.

“И они его не расстреляли. Прекрасная история. Слезы мешают говорить”, – написал в Facebook экс-замглавы администарции президента Украины Андрей Портнов.

Примечательно, что в комментарии к записи Портнова многие вспомнили бородатый анекдот про дедушку, который рассказывал внуку, как попал в плен к немцам во время Великой Отечественной войны.

“Они сказали, или мы тебя всей ротой поимеем противоестественным образом, или расстреляем. – И что ты, дедушка? – Меня расстреляли, внучек”, – написала журналистка Елена Привен.

Этот же анекдот вспомнил и киевский миллионер Гарик Корогодский:

“Или вы@бем в жопу, или расстреляем. –И что ты выбрал, дедушка? – Меня расстреляли”.

“Скорее всего все было с точностью до наоборот. Пошел сам в КГБ и предложил свои сосательные услуги. Старый мерзавец прожил подоночную жизнь”, – в свою очередь заметила донецкая журналистка Ирина Лашкевич.

Напомним, руководителем новой подчиненной Стамбулу церковной структуры на Украине был избран выходец из «киевского патриархата» 39-летий «митрополит» Епифаний Думенко, считающийся «правой рукой» Филарета.

Кроме того, ранее мы сообщали, что Филарет (Денисенко) в качестве информатора был завербован КГБ, в отчётах которого он фигурировал как агент под псевдонимом «Антонов».

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