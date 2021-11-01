А Россия не в курсе. Бошнякские активисты «поблагодарили» посланника США за то, что «передал страну русским»

01.11.2021 22:48 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В связи с визитом в Боснию и Герцеговину спецпредставителя США по Западным Балканам Мэтью Палмера группа политических активистов вышла к американскому посольству в Сараево с протестом.

Недовольство протестующих связано с намерением Палмера обсудить избирательную реформу в БиГ, позволяющую боснийским хорватам продвигать своих кандидатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Активисты пришли к зданию посольства США с плакатом: «Господин Палмер, спасибо, что передаете нас русским!». Причем здесь русские, никто из присутствовавших объяснить не удосужился.

«В то время как в одном энтитете (участники акции имели в виду Республику Сербскую, которая намерена вернуть себе отобранные Верховными представителями Дейтонские полномочия – ред.) нарушается конституционно-правовой порядок, господин Палмер создает еще один энтитет (активисты намекают на создание отдельного хорватского образования, хотя речи об этом не велось – ред.)», – заявили собравшиеся.

«Люди немного обескуражены происходящим, – заявил журналистам организатор акции Суад Джозич, делая вид, что американский чиновник действует без санкций американского руководства. – Мы знаем, что США – друг БиГ. Теперь мы ожидаем помощи президента США, чтобы господин Палмер не бросил тень на наш суверенитет. Мы отправили наши запросы в посольство».

Также участники акции пригласили президента США Джо Байдена посетить Боснию. В целом, логика лозунгов сараевских протестующих делала их собрание похожим на сбор городских сумасшедших.

В 1992 боснийские хорваты, движимые реваншистскими и неоусташескими идеями, поддержали бошняков в их сепаратистском желании любыми путями выйти из состава Югославии. Однако уже в 1993 году бошнякская и хорватская сторона сцепились в ожесточенной междоусобной борьбе, в которой последние нередко прибегали к помощи Республики Сербской.

В 1995 году американские дипломаты практически насильно усадили бошняков и хорватов за стол переговоров, уговаривая выступить единым антисербским фронтом, что принесло успех – при поддержке регулярной армии соседней Хорватии и авиации НАТО боснийские хорваты и бошняки провели совместные операции «Мистраль 2» и «Сана», в результате которых Республика Сербская лишилась 2 тысяч 500 квадратных километров территории на северо-западе Боснии, 655 мирных жителей были убиты, около 20 тысяч человек стали беженцами.

Впоследствии, чтобы продемонстрировать всему миру единство прогрессивных освобожденных народов, Дейтонское мирное соглашение было составлено американцами так, что хорватов и бошняков слили в один энтитет – Федерацию БиГ, хотя во время войны боснийские хорваты имели собственное непризнанное образование – Республику Херцог-Босна.

Очень скоро в рамках нового энтитета хорваты почувствовали себя неуютно и на вторых ролях, поскольку большинство ключевых вопросов на этом уровне решалось большинством голосов, а община бошняков по численности заметно превосходила хорватскую.

С этой целью община боснийских хорватов требует проведения избирательной реформы, чтобы решения на уровне Федерации БиГ и страны принимались не большинством голосом, а по этническим квотам кантонов, в зависимости от того, какая этническая община там преобладает.