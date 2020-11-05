«А шо? Бл..!» – фракция Зеленского переругалась в сессионном зале

05.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия разразился нецензурной бранью в стенах парламента в адрес своего однопартийца Николая Тищенко.

Инцидент произошел после того, как депутаты не смогли набрать необходимого количества голосов в поддержку законопроекта о внесении изменений в бюджет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект в парламент внес премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков предложил проголосовать без обсуждения, но в поддержку закона выступили лишь 225 депутатов из 337 присутствовавших в зале. После этого Разумков позвал к трибуне президиума лидеров парламентских фракций для консультаций.

К трибуне подошел Тищенко и заявил, что несколько депутатов не успели проголосовать.

Стоявший рядом глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не смог сдержать эмоций:

– Не успело, бл.., на работу надо ходить, Коля».

– Ну так а шо делать?, – продолжил Тищенко.

– Где ты был?, – спросил Арахамия, после чего их разговор уже не был слышен.

После этого Разумков отправил закон на доработку и поручил срочно собрать бюджетный комитет, чтобы подготовить законопроект к повторному чтению.

Напомним, ранее в Николаеве глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко вляпались в серьёзный скандал. Перед конференцией, рассчитывая, что видеокамеры и микрофоны отключены, лидеры «Слуги народа» живописно обсудили свою коллегу, назвав ее «корабельной сосной» и «рабочей бабой».