21.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Украина
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А так хотела: Тимошенко пролетает мимо кресла премьера

Премьер-министром Украины должно быть «новое лицо».

Об этом на пресс-конференции в Киеве, посвященной выборам в Верховную Раду, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Премьером должно быть новое лицо, специалист в экономике», – сказал он.

Таким образом, похоже, что надежды Юлии Тимошенко занять кресло премьер-министра оказались напрасны. Незадолго до выборов штаб Тимошенко провел специальную пресс-конференцию, где нанятые политологи убеждали, будто бы опытная «Батькивщина» может стать надежным союзником лидирующей молодой команды «Слуги народа».

 

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