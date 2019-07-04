Падающую Тимошенко снова пытаются сосватать в политические жёны Зеленскому

04.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Списки «Слуги народа» полнятся различными лоббистами олигархов и экс-регионалами, поэтому сбалансировать пропрезидентскую партию сможет только «Батькивщина» и сама Юлия Тимошенко как «сильный премьер».

Об этом в ходе пресс-конференции уверенно заявил киевский политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Небоженко уверяет, что за Тимошенко не подтянутся пресловутые олигархи.

«Те, кто приходит сейчас по спискам «Слуги народа», это что-то похожее на 90-е годы. Сейчас вообще всё смешалось, мы не знаем, где слуга народа, а где слуга олигархии, одновременно идёт большое количество лоббистов опытных, одновременно лезут реваншисты-регионалы и так далее – то есть это будет достаточно рыхлый парламент.

Почему я говорю о «Слуге народа» и «Батькивщине»? Потому что объективно это естественные союзники. Сам «Слуга народа» не справится, «Батькивщина» тоже не имеет большого электората для того, чтобы прямо претендовать на премьерство, это уже ясно. Сочетание двух вещей: молодой перспективный президент и опытная Тимошенко, которая два раза была в Кабмине.

Что это даёт? Прежде всего, это даёт не сговор олигархов с президентом, к чему сейчас всё катится, а некий публичный контракт между президентом и премьер-министром. Он должен будет заключать в себе две вещи: скорее всего политическое разделение направлений работы. На чём должен будет сосредоточиться президент? Даже если это сильно ему не нравится, видно, что оно ему не нравится, это международная деятельность, хочет он этого или нет. Второе, это безопасность и борьба с противником. И третье, борьба с коррупцией.

Что должна немедленно сделать Тимошенко на второй же день? Ей никто не даст возможности чему-то учиться, для этого она и идёт для того, чтобы со своей решимостью, радикальностью заниматься проблемами подготовки к зиме, тарифы, газовые переговоры с Россией, контакт с Верховной Радой.

Это некая политическая неизбежность. Либо Зеленский, нравится ему или не нравится, стиснув зубы или с радостью объединяется в политическом союзе с Тимошенко и решает возникшие актуальные проблемы сейчас, до Нового года, либо он попадает в руки другой троице: это Путин, это Медведчук, это Порошенко – и эти люди сильнее нынешнего президента», – рассуждает он.

Политолог Константин Матвиенко также продолжил сватать Тимошенко к Зеленскому, объясняя это тем, что «Батькивщина» имеет и сильного лидера, и сеть партийных ячеек на местах, что необходимо партии «Слуга народа».

«Произошли выборы в советы объединённых территориальных общин и «Батькивщина» взяла наибольшее количество, 41% мандатов от тех, кто выдвигался политическими партиями. На втором и третьем местах, они почти его делят, партия «Наш край» – 15% и «Аграрная партия» – 14,9%, то есть «Батькивщина» в три раза превышает тех конкурентов, которые идут за ней. Партия «Голос» и партия «Слуга народа» вполне объективно проигнорировали выборы в местные советы, поскольку у них просто нет местных ячеек, не на кого опереться.

Следовательно, «Батькивщина», которая имеет программу, опытного и очень трудоспособного, что важно, лидера, который готов работать 24 часа в сутки, Юлию Тимошенко, разветвлённую систему своих ячеек на местах – правда, она выглядит наиболее адекватным союзником для создания правящей коалиции с фракцией партии «Слуга народа», – уверен политолог.

Заметим, подобные высказывания происходят на фоне падающих рейтингов «Батькивщины», что нивелирует её возможное лидерство в парламентской гонке.

Так, согласно результатам опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг» в течение 29 июня – 3 июля 2019 года, подтвердилось, что лидером поддержки украинцев остаётся партия «Слуга народа», за которую готовы проголосовать 42,3% определившихся. За ней в лидерах гонки следуют партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (13,4%), партия «Европейская Солидарность» (8,3%). Замыкают проходные списки партия «Голос» (7,2%) и «Батькивщина» (7,2%). Партия «Сила и честь» может получить 3,8%, «Оппозиционный блок» – 3,1%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» – 2,8%, партии «Гражданская позиция» и «Радикальная партия» – по 2,4%, партия ВО «Свобода» – 2,3%. Рейтинг других политических сил – менее 2%.

Таким образом, при существующей расстановке сил Юлию Тимошенко следовало бы сватать к президенту Зеленскому наравне со Святославом Вакарчуком, хотя «на повороте» подобных кандидатов до сих пор с весомым отрывом опережает Юрий Бойко.

Стоит напомнить, что, тем не менее, позиции партий Тимошенко и Зеленского весьма схожи в направлении курса на НАТО и ЕС, продолжения языкового геноцида населения и проекта «АнтиРоссия». Однако, как ранее замечал бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, основным камнем преткновения остаётся продвигаемый «Слугой народа» рынок земли, против которого выступает «Батькивщина».

Также ранее Тимошенко заявляла, что не будет уходить в оппозицию к Зеленскому, даже если «Слуга народа» откажется звать её в коалицию.

Напомним, ранее эксперт по политическим вопросам Андрей Вигиринский утверждал, что Партии «Слуга народа», скорее всего, придется формировать коалицию с «Батькивщиной», глава которой может возглавить правительство.