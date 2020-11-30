«А теперь пошла вон!» – Поклонскую публично гонят из «Единой России»

30.11.2020, Москва, Михаил Рябов

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров эмоционально отреагировал на выступления в прессе своей коллеги Натальи Поклонской, которая накануне в эфире «Эха Москвы» в очередной раз подтвердила, что правящая партия до сих пор не дала ей гарантий попадания в новый состав парламента.

«Сама не знаю, пойду я на выборы или не пойду, потому что на эти выборы – это не моя инициатива. Я работала прокурором себе и думала работать дальше. Но было сделано убедительное предложение поддержать «Единую Россию» и пойти на выборы. Конечно, я поддержала это предложение, но не по своей инициативе. Я не просилась, чтобы меня взяли во фракцию «Единой России» и не просилась участвовать в выборах. И это честно. И мне никто ничего не скажет на этот счет. Сейчас я жду. Скажут, надо мне поддержать еще «Единую Россию» или какие-то планы или не надо. Если не надо, то по закону меня должны восстановить в предыдущей должности. Если надо, то я пойду на выборы. Мое желание – да, я бы хотела остаться в политике», – сказала Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ответ на это «единорос» Федоров напомнил, что Поклонская ранее демонстративно нарушила партийную дисциплину и отказалась голосовать в Думе за повышение пенсионного возраста.

«Кому нужна разгильдяйка?.. А когда нарушала фракционную дисциплину, о чем думала? А теперь пошла вон!», – эмоционально прокомментировал Федоров в Telegram.

Правда, спустя какое-то время он стёр свою запись.

«Всё – таки смешной чувак или чудак», – прокомментировала Поклонская аннулированный выпад Федорова.