«Единая Россия» оставила Поклонскую без приглашения в новую Госдуму

24.11.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская не получила приглашения от «Единой России» к участию в избирательной кампании на выборах в парламент в следующем году.

Об этом она заявила в эфире севастопольскому изданию ForPost, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Поклонской, пока что она рассматривает для себя вариант возвращения в органы прокуратуры по окончании своих депутатских полномочий.

«Я пока не могу рассказать свои планы, потому что особо я в них не определилась. Я уже говорила, что по закону о прокуратуре, о статусе депутатов я должна написать рапорт на восстановление меня в должности прокурора Республики Крым. Ну и дальше будет видно…

Никаких официальных комментариев от представителей «Единой России» я не читала и не видела, и мне не говорил никто ничего – ни руководство Думы, ни руководство «Единой России». Пока я никаких предложений не получала, как это было в прошлый раз, когда меня попросили принимать участие в выборах», – заявила Поклонская.

Не стала она комментировать и появившиеся слухи о возможности избраться в Думу от Севастополя.

«Я не думала об этом. Правда, я жду того срока, когда будут определены кандидатуры от «Единой России», что они видят по мне. Это не мне надо вопросы задавать, а, скорее, руководству «Единой России», как они видят. Ведь, я не сама пришла в Думу, я не просилась ни у кого, а работала прокурором замечательно, работы было не початый край. Меня позвали. Мне сказали, что надо. И я говорю, хорошо, я пришла. Сейчас это «надо», может быть, закончилось. Может быть нет. Но это не моя была инициатива, поэтому я и жду решения», – сказала Поклонская.

Напомним, что Наталья Поклонская в 2018 году демонстративно не поддержала позицию партии «Единая Россия» и отказалась голосовать за пенсионную реформу. Интересно, что при этом за Поклонскую не заступился никто из коллег из Крыма, с которыми она шла на выборы как единая команда.

В 2019 году Поклонская сменила место работы в Госдуме на комитет по иностранным делам.

Бывший прокурор не смогла продемонстрировать прорывные результаты на предыдущем месте работы – должности заместителя председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Хотя изначально Поклонская утверждала, что у нее есть материалы о вопиющих случаях коррупции в Госдуме. Она заявляла, что у целого ряда действующих парламентариев обнаружились недвижимость и банковские счета за границей, а именно в Финляндии и Франции.

Однако эта информация не была рассмотрена на заседании комитета, так как на него не явились члены комитета из «Единой России». Это произошло уже после голосования по пенсионной реформе, на котором Поклонская единственная из «Единой России» голосовала против.

После жалобы в руководству фракции и руководству Госдумы на следующее заседании комитета все депутаты явились как положено. Однако это оказалось последним заседанием комитета, и все имеющиеся материалы на нем рассмотреть не удалось. Вскоре после этого заседания комитет расформировали в рамках «оптимизации работы комитетов» Госдумы. Комитет объединили с Комитетом по этике, но Поклонскую даже в качестве рядового члена в новый комитет не пригласили. Таким образом, её фактически изолировали и лишили доступа ко всей информации, отмечал телеканал «Царьград».