А вдруг они не верят в Бандеру? Рада отказалась от Донбасса

06.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Долг Украины по пенсионным выплатам жителям ЛДНР составляет 130 миллиардов гривен.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Не приняли даже такой «инвалидный» закон, который практически ничего не решал, но он мог хотя бы символично продемонстрировать желание Украины заботиться о людях которые всю жизнь платили в пенсионный фонд. Аваков вылез и сказал: «Мы заплатили пенсионерам 108 миллиардов гривен». А 130 миллиардов не заплатили. 130 миллиардов задолжали пенсионерам, которые живут на Донбассе!

Это люди, над которыми издеваются каждые два месяца! Каждые 59 дней пенсионер, которому 70, а то и 80 лет, он должен вставать и идти на ту сторону, чтобы перейти линию соприкосновения и явиться в пенсионный фонд, чтобы сфотографироваться и зафиксировать, что он ещё жив, а если нет, то ему блокируется пенсия. Это не издевательство?», – заявил Мирошник.

«Ещё люди имеют совесть вылезать в Верховной раде и говорить: а мы ещё не знаем, как они думают, как мы им платить будем? А вдруг они Россию поддерживают? А вдруг им не нравится Зеленский, Порошенко? А вдруг они в Бандеру не верят? Как же им платить пенсию? Это за то, что люди по 40-50 лет каждый месяц платили из зарплаты в пенсионный фонд», – добавил представитель ЛНР.