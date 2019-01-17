А вшивый о бане: Соратница Януковича сокрушается по диктатуре и многовекторности

17.01.2019, Киев, Игорь Петров

Новый президент Украины должен навести порядок в стране жесткими мерами в короткий срок и вернуться к политике т.н. многовекторности – лавирования путем шантажа и торгов как с Западом, так и с Россией.

Об этом в эфире телеканала Newsone заявила экс-депутат Верховной Рады и бывшая пресс-секретарь Виктора Януковича Анна Герман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не должны начинать с чистого листа, у нас есть определенный опыт, у нас есть стратегии, которые были успешными. К ним просто надо вернуться.

Украине нужна сильная рука. Если за короткий период после выборов новый президент не успеет поменять что-то, чтобы люди почувствовали перемены, его сметут, и революция будет уже осенью.

За то время, пока новый парламент будет отдыхать на летних каникулах, новый президент должен, я бы даже сказала, диктаторскими механизмами навести порядок в стране. Без этого не обойдется.

Сейчас безопасность, безопасность простого человека настолько уязвима, невозможно выйти на улицу – стреляют, режут, убивают, грабят. Человек не чувствует себя спокойно ни дома, ни на улице. Все это надо поставить на места. Новый руководитель государства должен быть очень сильным. С определенными диктаторскими замашками. Украина подошла к тому периоду своего развития, когда она без этого не может», – сказала она.

Герман напомнила, что самые высокие показатели экономического роста Украина демонстрировала при Леониде Кучме, который проводил политику «многовекторности».

«Я хочу, чтобы Украина была среди первых, чтобы она вернула это. Но без изменения политических стратегий это невозможно. И, если на следующих президентских выборах не будет избран человек, который сменит стратегию Украины, который вернет Украину к многовектороности, который вернет Украину к нейтральному статусу… Людям надо говорить это, чтобы люди понимали, где наши деньги. Сейчас мы слышим от ЕС: «а почему вы не хотите продавать лес-кругляк? Давайте мы войдем в управление вашими лесами». Слышите, что нам говорят?» – сказала экс-соратница Януковича.