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17.01.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Политика, Россия, Украина
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Вице-спикер: Россия уходит из ПАСЕ из-за Украины

Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) настроено нормально и конструктивно по отношению к России, но ими манипулирует антироссийское меньшинство.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил вице-спикер Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Регламент устроен таким образом, что меньшинство, мобилизующее членов своих делегаций, успешно манипулирует ассамблеей и регулярно голосует за антироссийские резолюции с возмутительными текстами. Это Украина, Великобритания, страны Балтии, скандинавские страны, Польша. Мы должны учитывать это в наших межпарламентских отношениях», – сказал Толстой.

По его словам, сейчас руководство ПАСЕ пытается изменить нормы регламента таким образом, чтобы Россия могла принять участие в выборах генерального секретаря ассамблеи, назначенных на лето.

«Наше неучастие поставит вопрос о легитимности всех органов Совета Европы в отношении России. Их волнует также наше неучастие в выборах судей, поскольку это ставит вопрос о легитимности решений ЕСПЧ на территории России», – сказал Толстой.

Сегодня Госдума РФ единогласно решила не  направлять свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Кроме того, российский парламент обратится к правительству РФ с предложением не перечислять взнос в ЕС.

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