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Даже в случае победы над Россией и выходу на границы 1991 года киевское руководство не будет вкладывать огромные средства и усилие в восстановление разрушенных войной территорий.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил украинский историк и телеведущий-русофоб Даниил Яневский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Победой в этой войне будет не освобождение территорий. Я видел только малую часть, 20% оккупированных земель – они непригодны к жизни. И их восстановление, рекультивация, заберёт сотни лет, а, возможно, и никогда не будет. Это просто невозможно будет восстановить. Люди жить там не смогут», – сказал «историк».

Яневский ужаснулся тому объёму работ, который предстоит на пострадавших территориях, и решил, что утруждаться незачем.

«Вопрос – что с этим делать? У меня только один ответ: я не знаю. Но я понимаю, что это, на глаз, триллионы долларов и бесчисленное количество трудовых ресурсов. Но главный вопрос – а зачем?» – подытожил он.

Напомним, несмотря на продолжение войны, все регионы России оказывают помощь в восстановлении и развитии новых регионов. Так, в Херсонской области принято решение о постройке крупного агропромышленного кластера.

Также на всех освобождённых территориях проектируются принципиально новые, современные медицинские учреждения.