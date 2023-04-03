«Бюджеты есть» – на Херсонщине рады толковым управленцам с «материка»

Республика Адыгея, Краснодарский край, Псковская область и Калининград оказывают шефскую помощь Херсонской области в восстановлении и организации социальной инфраструктуры. Дефицит управленческих кадров большой, поэтому на Херсонщине ждут менеджеров из других регионов РФ, желающих поселиться на берегу Азовского моря.

Об этом в интервью «Радио Крым» сообщила заместитель губернатора Херсонской области по работе с населением Татьяна Кузьмич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, сложно сейчас найти сферу в Херсонской области, где бы этого дефицита кадров не было, – подчеркнула Кузьмич. – Теперь у нас уже этап немножечко другой. Он, конечно, связан ещё и с эвакуацией. Мы смотрим, отбираем и расставляем на места тех, кто уже обладает такими профессиональными менеджерскими качествами, и нужно сказать, что вот, опять-таки, пример интеграции в системе Российской Федерации очень в этом плане помогает. Что имею в виду – это конкурс «Лидеры России», целая команда Херсонской области тоже участвует в этом конкурсе, и мы благодарны, что в этом плане тоже есть поддержка. И, например, если из россиян кто-то решит радикально изменить свою жизнь, которых привлекает уникальный климат Херсонской области, решит сюда переехать, будете рады и вы, и мы. Я 10 лет в Херсонской академии непрерывного образования работала с директорами и завучами, и хочу вам сказать, что конечно же менеджерский опыт отличается, потому что у менеджеров России есть не только управленческие знания, у них есть ещё и моральная основа – это обязательные составляющие успешного лидера. Управленцы более разносторонние, очень высокого уровня и очень приятно с ними общаться».

Сейчас главный акцент делается на работу с льготными категориями и объектами бюджетной сферы.

«Это прежде всего работа с пенсионерами, работа с многодетными семьями, с семьями, где есть один родитель, работа с инвалидами и так далее. То есть, вот с такими проблемными категориями, которые нуждаются в поддержке прежде всего, – пояснила она. – Деньги в бюджете сейчас есть, они закладываются, но я хочу сказать, что нам активно помогают шефы. Начиная с лета, были определены шефские регионы для Херсонской области. Очень активно Адыгея сотрудничает с нами, Псковская область, Калининград, Краснодарский край. Мы им очень благодарны. Несколько объектов, которые относятся к сфере образования, будут ремонтировать, приводить в порядок именно наши коллеги из Краснодарского края и Адыгеи».

Перспектива создания Свободной экономической зоны на территории Херсонской области, с одной стороны, поможет региону быстрее интегрироваться в РФ, а с другой – выработает его уникальный опыт, который, возможно, пригодиться в дальнейшем.

«Это, безусловно, дает возможность развивать, конечно же, наши регионы, возможность иметь больше рабочих мест для жителей нашего региона и, в то же время, это, конечно же, один из факторов успешной такой интеграции полностью в социально-экономическую систему Российской Федерации. Но опыт Крыма – это один вариант, ДНР и ЛНР – это второй вариант, у нас третий, поскольку пришлось фактически переносить областной центр его функции, вернее, передавать совсем другому городу. Поэтому есть точки соприкосновения, и я вам хочу сказать, что руководители во всех сферах деятельности Херсонской области проявили уникальную мобильность, чтобы быстро переформатироваться. Многие документы, техника были сохранены и перевезены, и это не только благодаря педагогам – ребята военные подставили плечо и оказали нам помощь в этом плане», – добавила Кузьмич.