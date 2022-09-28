Абрамович готовит освобождение новой группы террористов из «Азова», – данные КПРФ

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Новости Украины

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев утверждает, что в Саудовской Аравии под руководством олигарха Романа Абрамовича ведутся переговоры об обмене военнопленными.

Об этом Матвеев заявил сегодня на заседании парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появилась информация, что сегодня в Саудовской Аравии состоятся очередные переговоры министерств обороны России и Украины под руководством некоего Абрамовича по дальнейшему освобождению из российского плена бойцов «Азова», ранее признанного террористической организацией. При этом российское общество еще не отошло от шока от предыдущего обмена, цинично приуроченного ко дню объявления мобилизации, когда более сотни «азовцев», включая командиров, чьи преступления, включая расстрел пленных, были доказаны судом, были обменяны на гражданина Украины Медведчука вместо наших солдат и офицеров. Освободили только 55 человек за 225 отданных», – сказал Матвеев.

Спикер Вячеслав Володин заявил, что обмен «азовцев» не означает освобождение их от ответственности за военные преступления.

«Если человек совершил преступление и был членом организации, признанной террористической, он будет отвечать в любом случае, на территории какой бы страны он не находился. Даже если его обменяли. Но наша первая задача максимальное количество наших ребят освободить из плена. По сравнению с количеством наших военнопленных, которые находятся в ЛДНР, наших значительно меньше. Не просто в разы, а в десятки раз», – сказал Володин.

Он считает, что Россия должна добиваться экстрадиции «азовцев».

«Дальше надо заниматься, экстрадировать их оттуда, добывать, чтобы они все равно ответили перед законом. Ставить цели и достигать их. А так получается, наши там сидят, их на других не хотят менять. У нас здесь их много. Есть и раненные, в разном состоянии. Но самое главное, чтобы наши были дома с учетом интересов нашей страны, и чтобы обратно нам не прилетело», – сказал Володин.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий опроверг слова Матвеева.

«Просьба, озвучивая что-либо в зале пленарных заседаний Госдумы, пользоваться проверенными источниками. «В одной из арабских стран идут переговоры при координации Романа Аркадьевича Абрамовича». Докладываю ответственно, ничего общего с действительностью эта информация не имеет. Когда подобные слухи до вас дойдут, обращайтесь в комитет по международным делам, по обороне. Мы вам дадим исчерпывающие ответы. Но выглядеть в зале заседаний, когда нас слушают свои и чужие, мы должны солидно и не пользоваться непроверенными слухами», – сказал Слуцкий.