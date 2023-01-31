Абрамович передаст Киеву миллиарды фунтов

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В ближайшее время российский олигарх Роман Абрамович передаст Украине «историческую сумму» в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных им с продажи футбольного клуба «Челси».

Об этом сообщила британское издание The Telegraph, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Передача денег уже согласована на уровне правительства Великобритании, однако нужно ещё согласование со стороны ЕС.

Издание отмечает, что Абрамович объявил о продаже футбольного клуба «Челси» ещё до попадания в западный санкционный список. Для оформления сделки олигарху пришлось запрашивать разрешение у правительства Великобритании. Британские чиновники контролировали сделку, чтобы ни один фунт не достался самому бизнесмену.

При этом Абрамович изначально заявил, что деньги с продажи пойдут на помощь «пострадавшим от войны на Украине, но только с киевской стороны.

После продажи клуба вырученные за него деньги на некоторое время «зависли». Сейчас же, по информации The Telegraph, правительство Великобритании заключило с Абрамовичем соглашение, согласно которому будет создан «фонд помощи Украине», куда передадут 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Возглавит фонд бывший глава британского офиса Детского фонда ООН (UNICEF) Майк Пенроуз. В ближайшие несколько недель ожидается более детальная информация о том, как фонд будет управляться и какие проекты реализовывать. Британское издание отмечает, что это решение ещё должно быть одобрено со стороны Европейского Союза, но в этом ни в Лондоне, ни в Брюсселе не сомневаются.

Как сообщал «ПолитНавигатор», олигарх Роман Абрамович участвует в российско-украинских переговорах как посредник по просьбе Киева.