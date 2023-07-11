«Абрамович поплатится»: пленных азовцев быть не должно – Сатановский

Владимир Гладков .  
11.07.2023 18:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Выдача Киеву боевиков террористической организации «Азов» ставит перед сражающимися на передовой солдатами вопрос о целесообразности дальнейшего захвата неонацистов в плен.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, заявил политолог Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выдача Киеву боевиков террористической организации «Азов» ставит перед сражающимися на передовой солдатами вопрос о...

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«Я очень рад, что наши военные, из ЛДНР и России, уцелели и попали обратно в Россию. Потому что одна из самых правильных вещей, которая есть во всей этой переговорной похабнщине с Украиной, может быть, единственная правильная – это то, что пленных начали выручать. В Великую Отечественную этого не было», – сказал Сатановский.

Он подчеркнул, что возврат азовцев из Турции на Украину поставил под большой вопрос, вообще, целесообразность пленения неонацистов.

«Возврат этих людей поставил вопрос о том, что никаких пленных азовцев, и других крупных нацистов, быть не должно. Их надо убивать на месте. Нахрена их захватывать если их политики всё равно отдадут, проще их застрелить. Уверен, и настаиваю на этом – и в случае террористов, и в случае нацистов.

Ну а что делать – политики своим нижним бюстом крутят, и мы видим результат. Азовцы эти – палачи. Они убивали, мучали, грабили, насиловали. Это СС в чистом виде», – добавил политолог.

Сатановский уверен, что замешанные в этом лица, в частности, олигарх Роман Абрамович – поплатятся за свои заигрывания с нацистами.

«А Рома Абрамович – оба!.. и берёт под белы рученьки, на своём самолёте везёт их в Турцию. Ещё и айфоны им дарит. В ту секунду, как эта сволочь оказалась на борту Абрамовича – они уже были свободны. Это, может, кто не понимал, но весь этот договорняк гроша ломаного не стоил.

Но да, он решил свои вопросы. А он айфоны нашим пленным, которые спасаются с Украины, дарит? Он им что-нибудь сделал? Или это он так только с нацистами?

И ему эти вопросы здесь ой как зададут. И тут будет не важно, семейный он олигарх, или с питерскими договорится. Рома Абрамович даже не понимает, как он попал с этим широким жестом в адрес «Азова». Конечно, он спасал яхту, деньги. А себя он точно поставил за ту грань, за которой остальные лондонские олигархи пока что пребывают», – подытожил политолог.

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