02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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Аброськин мечтает о стрельбах ВМСУ под Питером


Военно-морской флот Украины получил пункт базирования в крупнейшем порту Украины «Южный», расположенном в 30 километрах от Одессы, что якобы стало большим толчком в развитии ВМСУ.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военно-морской флот Украины получил пункт базирования в крупнейшем порту Украины – «Южном».

У меня огромное желание, чтобы наш Военно-морской флот Украины достиг такой степени развития, чтобы у военных кораблей под флагом Украины была возможность совместно с партнёрами из НАТО проводить тренировочные стрельбы в районе Невской губы под Кронштадтом», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Киев взял у Запада очередной кредит в размере 1,6 млрд. долларов – речь идет о заимствованиях у Великобритании под покупку серии военных катеров.


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