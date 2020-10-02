Аброськин мечтает о стрельбах ВМСУ под Питером

02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Военно-морской флот Украины получил пункт базирования в крупнейшем порту Украины «Южный», расположенном в 30 километрах от Одессы, что якобы стало большим толчком в развитии ВМСУ.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Военно-морской флот Украины получил пункт базирования в крупнейшем порту Украины – «Южном».

У меня огромное желание, чтобы наш Военно-морской флот Украины достиг такой степени развития, чтобы у военных кораблей под флагом Украины была возможность совместно с партнёрами из НАТО проводить тренировочные стрельбы в районе Невской губы под Кронштадтом», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Киев взял у Запада очередной кредит в размере 1,6 млрд. долларов – речь идет о заимствованиях у Великобритании под покупку серии военных катеров.