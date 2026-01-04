Европа ярко продемонстрировала, что всем странам, кроме России, позволено манипулировать международным правом в собственных интересах.

Об этом на канале норвежского профессора Глена Дизена заявил американский экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Говоря о Европе, это очень печальный день для вашей страны, Гленн. Нобелевскую премию мира можно переименовать в Нобелевскую премию войны. В этом году она была присуждена человеку, который призывал именно к тому, что произошло сегодня, к военному удару США по Венесуэле. И это свершилось.

Это трагедия для стран, правительств и организаций, которые когда-то говорили о международном праве.

Реакция Европы была абсолютно жалкой. Европейские лидеры пресмыкаются перед США и пребывают в ужасе. Самые сильные заявления, которые они сделали, сводились к тому, что они надеются на скорое восстановление стабильности, и что это не пошатнёт международный порядок – Устав ООН, сам мир. Вот в каком мире мы живем», – сказал Сакс.