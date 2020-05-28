«Абсолютный деструктив» – глава ДНР о переговорах с Киевом

28.05.2020, Москва, Сергей Вредников

Украинская делегация на минской переговорной площадке ничего не может предложить, кроме языка ультиматумов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Минске ничего не получается, не хотят и не могут. Мы видели на встрече абсолютный деструктив. Пытаются разговаривать языком ультиматумов, пытаются навязать какие-то позиции, которые не вписываются никоим образом даже не то, что в минский комплекс мер, а просто не вписываются в здравую логику», – заявил Пушилин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в МИД ДНР сообщили, что на последней видеоконференции Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе украинскую сторону вновь поймали на откровенной лжи.