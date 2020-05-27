Делегацию Зеленского в «Минске» вновь поймали на откровенной лжи

27.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Заявление украинских представителей в ходе сегодняшних переговоров об отсутствии у Киева обязательств по процессуальной очистке пленных является такой откровенной ложью, что даже посредник от ОБСЕ был вынужден вмешаться в дискуссию.

Об этом по итогам видеоконференции Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе сообщили в пресс-службе МИД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Украинская сторона на видеоконференции гуманитарной подгруппы (26 мая) отказалась от проведения процессуальной очистки в отношении удерживаемых лиц, которые по обмену были переданы ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Республики.

«Что касается важнейшего вопроса повестки рабочей группы по гуманитарным вопросам – обмена удерживаемыми лицами, в частности, скорейшего завершения процессуальной очистки лиц, освобожденных ранее в процессе обмена, необходимо отметить, что неожиданно для всех украинские представители заявили, что таких обязательств на себя не брали», – сообщили в дипведомстве.

«Такой регресс в позиции украинских переговорщиков не остался без внимания координатора, посла Фриша, который напомнил, что данные договоренности действуют с 2017 года и призвал Киев вернуться к выполнению своих обязательств», – добавили в МИДе.

Отметим, что это далеко не первый случай откровенной лжи со стороны киевской делегации. Ранее сообщалось, как украинские представители на переговорах божились, что никто не стреляет, в то время, как подразделения ВСУ уже открывали огонь по Донбассу.

Кроме того, украинская сторона отказалась от создания гуманитарного коридора для пересечения жителями КПП между Украиной и ДНР.

«Украинская сторона отказалась обсуждать организацию в случае острой необходимости гуманитарного коридора для пересечения мирным гражданам КПВВ, закрытые в связи с пандемией коронавируса», – заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, комментируя результаты встречи.

При этом на заседании политической группы представители украинского президента вновь саботировали обсуждение вопросов повестки дня.

«Несмотря на смену переговорщиков от Украины в политической группе, мы продолжаем слышать все те же заезженные попытки исказить суть Комплекса мер и, в частности, заложенного в нем механизма политического урегулирования.

Активнее всего украинская сторона пытается продвинуть идею о том, что якобы основой политической части Минских соглашений является проведение местных выборов. Это в корне противоречит не только самой сути Комплекса мер, но и причинам конфликта в Донбассе.

Главная цель политической части Минских соглашений – законодательно, на постоянной основе, закрепить особый статус Донбасса, все правовые аспекты которого должны быть согласованы с представителями республик», – рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Итоги сегодняшних переговоров также прокомментировал военный корреспондент Александр Сладков. Он сравнил минский процесс с вялым боксёрским поединком.

«Вы били когда-нибудь по снарядному мешку? В Донбассе, наверняка, многие это делали на тренировках по боксу.

Так вот, представьте, что бьете не по кожаному мешку, а по тесту: руки вязнут, отдёргивать их назад трудно, и выглядит это со стороны нелепо… Вот это Минск», – написал военкор.

По его словам, Украина «вяжет», «затягивает» и «всё время лезет в клинч».

«Не партнер по процессу, а боязливый хитрец и проповедник «грязного бокса». Лишь бы достоять до конца гонга. В Минске победы по очкам не будет. Развязки обычно заканчиваются нокаутом. И побеждает сильнейший. События в Грузии (080808) лишний раз это доказали. Итак, Киев, чего ждем? Москва?» – добавил Сладков.