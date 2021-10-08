«Абсурд и безумство»: Медведчуку сообщили о новых подозрениях в госизмене

08.10.2021 20:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Депутату Верховной рады Виктору Медведчуку объявлено подозрение о государственной измене за торговлю с Россией и Донбассом.

Об этом в ходе брифинга сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы сообщили о подозрении депутату Виктору Медведчуку за государственную измену и способствование деятельности террористической организации. Но речь не только о конкретном лице, и не только о закупке угля на временно оккупированных территориях у террористических организаций ЛНР и ДНР. Это вопрос государственной измены», – сказала она.

Венедиктова подчеркнула, что некоторые украинские политики с самого начала «войны» якобы работали на Россию и помогали «террористам».

Генпрокурор добавила, что Виктору Медведчуку вменяют в вину закупку угля у Донбасса как раз во время Иловайского и Дебальцевского котлов.

Однако Киев даже не собирается скрывать антироссийский подтекст происходящего. Так, председатель СБУ Иван Баканов признался, что дело вовсе не в «преступлениях» Медведчука.

«Мне кажется, что на самом деле суть дела не в самой схеме и не в срыве поставок угля с Южно-Африканской Республики. И даже не в том подозрении, которое сегодня получил депутат пан Медведчук. На самом деле речь о безмерном цинизме во время продажи украинских интересов, и финансирование террористов. В то самое время, когда вся страна буквально крохами собирала деньги для наших военнослужащих. Суть дела простая – мы до сих пор борьбой добываем свою независимость», – патетически вещал он.

Бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись того, как Виктору Медведчуку пытались вручить подозрение.

Адвокат депутата и его соратники набросились на прибывшего прокурора, утверждая, что без официального вызова подобная процедура незаконна, и не дали вручить Медведчуку подозрение.

«Адвокаты Медведчука сегодня не позволили прокурорам нарушить закон и вручить ему новое подозрение. Прокуроры ограничились лишь вручением повестки о вызове на понедельник», – написал Кузьмин.

По мнению бывшего генпрокурора Украины, таким образом, Владимир Зеленский и его команда пытаются отвлечь внимание общественности от своих финансовых махинаций.

«Дело в том, что предъявлением очередных абсурдных подозрений и попыткой арестовать оппозиционного политика власть цинично пытается отвлечь внимание общественности от «пандорского» скандала с Зеленским, перекрывая один громкий скандал другим ещё более громким скандалом. И использует для этого правоохранительные органы, которые давно уже стали репрессивным инструментом в руках начинающего диктатора… Теперь уже очевидно, что в понедельник Медведчуку вручат новое подозрение и потребуют в суде его ареста или внесения безумного залога в миллиарды гривен», – добавил он.