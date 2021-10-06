Громкой отставкой Разумкова Зеленский надеется прикрыть свои финансовые махинации – депутат Рады

06.10.2021 19:28 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда затеяли громкую отставку первого спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова для того, чтобы отвлечь внимание общественности от разгоревшегося вокруг них коррупционного скандала.

Об этом в ходе брифинга заявил депутат Рады Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотел бы обратить внимание на наиболее важные темы, которые формируют повестку дня нашей страны. Это не вопрос отставки главы Верховной рады, которой медийно пытаются перебить финансовый скандал в высшем руководстве страны. Дело в том, что передовые издания мира опубликовали данные, что у нас не просто высшее руководство страны замешано в оффшорах, но и отмывали деньги у «Приватбанка». Это потом вылилось в серьёзные денежные потери», – сказал он.

Александр Колтунович подчеркнул, что Владимир Зеленский и его окружение украли эти деньги из украинского бюджета.

«Те 40 миллионов долларов, которые президент и его окружение отмывали с «Приватбанка», потом легли на карманы налогоплательщиков. 155 миллиардов гривен с государственного бюджета ушло. Это те деньги, которые были украдены, которые потом не пошли на пенсии, здравоохранение, образование и так далее… А у нас интересуются только сменой спикера, первого вице-спикера, чтобы поставить своего человека», – резюмировал депутат.

Напомним, ранее во Львове заявили, что Владимир Зеленский и его команда только на «Большом строительстве» воруют из бюджета страны один миллион гривен в минуту.